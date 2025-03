Falsa questa è la verità Grande Fratello spunta un video di Alfonso e Zeudi | lei smascherata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi giorni, una nuova polemica è esplosa sui social riguardo al rapporto traDi Palma eD’Apice, due dei concorrenti più discussi del. In passato,aveva raccontato del suo avvicinamento con, che in seguito è diventato il fidanzato della sua amica Chiara Cainelli. Durante una confidenza fatta mesi fa a Helena,aveva spiegato che, pur non essendoci stato un vero e proprio bacio inizialmente, alla fine aveva ceduto, ammettendo di essersi sentita in obbligo di farlo.“Avevamo parlato tanto, anche di cose sue familiari, e poi ha provato a baciarmi e io all’inizio mi sono spostata”, aveva spiegato, cercando di giustificare il gesto. “Mi sono sentita obbligata, quasi in dovere di farlo per confortarlo. Diciamo che è stata più una cosa sua”, aveva aggiunto, suscitando numerose reazioni tra il pubblico.