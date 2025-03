Ilgiorno.it - “Facciamo il bagno nudi?”, le frasi choc dell’ex direttore degli oratori milanesi don Samuele Marelli indagato per abusi sui bambini. La Curia: a dicembre 2023 l’avevamo allontanato da Seregno

(Monza), 27 marzo 2025 – “il?”. “Eh si ragazzi, sarebbe proprio bello starsene qui tranquilli in acqua senza costume”. Millanterie, approcci sessuali,inopportune. Ostentazioni del corpo, battute pesanti. Pare fosse questo il tenore di alcune delle segnalazioni arrivate sul tavolo dellaa proposito di don, 49 anni,dal tribunale ecclesiastico lombardo persessuali ai danni di ragazzi che frequentavano l’o, mentre in Procura è stato aperto un fascicolo. Il processo canonico inè aperto dallo scorso giugno. A, dove il sacerdote aveva prestato servizio per sette anni e ricopriva l’incarico di vicario della comunità pastorale Giovanni Paolo II nonché responsabile della pastorale giovanile locale (sei parrocchie), non si parla d’altro.