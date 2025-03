Lapresse.it - Fabrizio Corona su Papa Francesco: “Andrò in Vaticano per vedere se è vivo”

Leggi su Lapresse.it

torna a parlare del suo video dove ipotizzava la morte di, conversando con i giornalisti a margine dell’udienza in tribunale del processo a Milano che lo vede imputato per estorsione nei confronti di una donna del lodigiano. “Ilè morto, se esce un video in cui parla mi ritiro per sempre”, aveva detto l’ex re deirazzi nei giorni del ricovero del Santo Padre al Gemelli. “Ragazzi, martedì o mercoledì, farò una puntata speciale di Falsissimo ein”, ha annunciato. “Ci sono due possibilità: se lo trovo, lo abbraccio, e dico che lo ringrazio e gli dico che gli ho allungato la vita perché sai a Napoli quando se auguri la morte gli allunghi la vita. Ma se non lo trovo.”, ha concluso lasciando la frase a mezz’aria.