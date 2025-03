Ilgiorno.it - Fa man bassa di superalcolici. Denunciato

Leggi su Ilgiorno.it

Difficile non notarlo con oltre dieci bottiglie di whisky nello zaino: il suo ingombrante bottinonon è passato inosservato agli uomini della sicurezza, così che il protagonista è stato fermato edai carabinieri intervenuti successivamente sul posto. Al centro dell’episodio il supermercato Iper Tosano di Nerviano. Qui un cittadino tunisino di 24 anni, "armato" di un capiente zaino, ha fatto scorta dipremurandosi di togliere l’antitaccheggio. Le sue manovre non sono passate inosservate così come il suo voluminoso bagaglio e il ventiquattrenne è stato fermato dagli addetti alla sicurezza. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hannoil giovane per furto aggravato. P.G.