Ilfattoquotidiano.it - F1, Tsunoda va in Red Bull: fatto fuori Lawson. E Verstappen è furioso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era nell’aria, ma ora è diventato ufficiale. “Dopo un difficile periodo di apertura della stagione per Liam, la Oracle RedRacing ha preso la decisione che dal GP del Giappone 2025, Yukiguiderà per Oracle RedRacing e Liam guiderà per Visa Cash App Racings“. Questo è quanto si legge in una nota della Redin vista del Gran Premio del Giappone in programma nel weekend del 4-6 aprile. La scuderia di Milton Keynes quindi hadopo appena due Gran premi.uno, dentro un altro:rischia di essere il prossimo triturato dal sedile più scomodo dell’intera Formula 1. Il comunicato prosegue: Redè nella posizione unica di avere quattro posti sulla griglia di partenza della Formula 1, tra Oracle RedRacing e Visa Cash App Racings.