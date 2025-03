Oasport.it - F1, Helmut Marko sul cambio Lawson-Tsunoda: “Liam non sapeva gestire la pressione. Ora il giapponese è costante”

Dopo l’avvicendamento ufficializzato stamattina, conche viene retrocesso in Visa Cash App Racing Bulls e Yukiche viene fatto avanzare in Red Bull al fianco di Max Verstappen,ha dato la sua versione dei fatti.Intervistato da OE24, il superconsulente della scuderia anglo-austriaca ha detto: “, ndr) in Australia ha avuto un problema nelle libere che gli ha fatto perdere tanto tempo. Ha bisogno di recuperare quei chilometri anche se quello che sta facendo fino ad ora non è sufficiente. Abbiamo bisogno di un secondo pilota che sia forte”.Poi ha aggiunto: “In inverno abbiamo sceltoperché Yuki non era. Manon è stato in grado diladata dal correre con Red Bull. E già dall’Australia sembrava un pugile messo alle strette che non sa come uscire da questa situazione”.