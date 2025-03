Extinction di Max Papeschi | quando l' arte italiana sfida il futuro a Parigi

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'contemporaneaconquistacon una mostra che non lascia spazio all'indifferenza., il nuovo progetto di Max, ha trovato casa all'Istituto Italiano di Cultura della capitale francese, dove è stato inaugurato il 28 ottobre 2024. Il successo è stato tale da spingere gli organizzatori a prorogarne la durata fino al 30 maggio 2025, un'estensione che conferma l'attenzione crescente del pubblico. In soli tre mesi, l'esposizione ha superato i 15.000 visitatori, attirando critici d', appassionati e curiosi. Il segreto di questa risonanza? La capacità didi combinare ironia, provocazione e un'estetica potente, offrendo una riflessione profonda sulle contraddizioni della nostra civiltà. Il cuore della mostra è costituito da due grandi installazioni: "Zwergen Dämmerung" e "Full Metal Karma", opere che sintetizzano alla perfezione lo stile dell'artista milanese, noto per il suo approccio dissacrante.