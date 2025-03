Donnapop.it - Ex volto di Temptation Island sta vivendo un inferno: in ospedale per un’operazione semplice, ma diventa un incubo

Leggi su Donnapop.it

Exdi, inper un intervento chirurgico di routine, confessa di vivere un. Cosa è accaduto alla star del reality?Leggi anche: Gabriele Pippo, chi è il figlio di Pippo Franco? Conosciamolo meglio“L’unico dolore che voglio sentire in questo 2025”: è la frase che accompagna un post su Instagram di un’ex star diche si mostra sdraiata su un letto di, visibilmente stravolta. Pare che la famosa VIP stiaunperchirurgica che doveva essere, invece si è trasformata in un vero e proprio. Di chi stiamo parlando? Ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by Silvia Tirado (@silviatirado)L’di una protagonista di: ecco chi èNel 2019 ha partecipato al reality show Mediaset, oggi si mostra su un letto di