Biccy.it - Ex velina boccia la collega Shaila: “Non mi è piaciuta al GF”

Marina La Rosa, Anna Pettinelli, Stefania Orlando, Davide Maggio, Caterina Collovati, Rosanna Cancellieri, Patrizia Groppelli, sono molti gli opinionisti di Pomeriggio 5 ai quali non è piaciuto il percorso diGatta al Grande Fratello e ieri si è aggiunta un’altra voce a questo coro. Ludovica Frasca interpellata da Myrta Merlino ha detto che lei al GF non si sarebbe comportata come. L’exha sottolineato come si sia disnel muovere critiche ad unache come lei ha calcato il bancone di Striscia, ma ha anche detto di non poter fare a meno di dire quello che pensa“La mia amica? Eh no, non è mia amica, non siamo amiche, Mi dispiace perché abbiamo fatto Striscia la Notizia, anche se non insieme, come me è un ex. Però io non avrei fatto proprio le stesse cose, non mi è piaciuto come si è comportata.