Lapresse.it - Ex Ilva, via libera a negoziato con Baku steel

Per l’exil ministero delle Imprese e del made in Italy ha dato il via, autorizzando i commissari, a negoziare con la cordata azera di.Con l’indicazione del ministro Adolfo Urso sono stati autorizzati i commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia e diad avviare una negoziazione in via preferenziale con la cordata azera guidata dacompany (Bsc) e Azerbaijan business development fund (Abdf).Il viagiunge in seguito alla richiesta pervenuta il 21 marzo scorso dalle due terne commissariali di Acciaierie d’Italia e die al parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza.