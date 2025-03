Unlimitednews.it - Ex Ilva, il Mimit autorizza i Commissari a trattare con una cordata azera

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, hato istraordinari di Acciaierie d’Italia in AS e diin Amministrazione Straordinaria ad avviare una negoziazione in via preferenziale con laguidata da Baku Steel Company (BSC) e Azerbaijan Business Development Fund (ABDF). Il via libera delgiunge in seguito alla richiesta pervenuta il 21 marzo scorso dalle due terneali di Acciaierie d’Italia in AS e diin AS e al parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo