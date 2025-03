Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di giovedì 27 marzo 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27- Un'altra giornata è iniziata e gli appuntamenti culturali e di intrattenimento stanno scaldando i motori per questo. Vediamone insieme alcuni. Il Museo Civico Archeologico spalanca le sue porte per Che Guevara Tú y todos, un viaggio immersivo nella vita di una delle icone più leggendarie della storia moderna. La mostra è accessibile oggi dalle 10 alle 18. Alle 17.30, Daniele Novara presenta in Salaborsa il suo nuovo libro Mollami! Educare i figli adolescenti e trovare la giusta distanza per farli crescere in un'intervista dinamica con Giulia Zanetti. Alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori Sandrone Dazieri presenta il suo libro Uccidi i ricchi, un’indagine di Dante e Colomba. Alle 19, il Covo Club accoglie la band BDRMM, in Italia con l'album Microtonic.