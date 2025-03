Dilei.it - Evelina Sgarbi dopo l’incontro con il padre: “Bisogna spostarlo in psichiatria”

Quando il dolore si fa pubblico, le parole diventano necessarie. È ciò che è accaduto a, figlia del celebre critico d’arte Vittorio, che ha scelto il salotto di La Volta Buona per raccontare senza filtri il delicato momento che sta attraversando la sua famiglia.Ilè ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, in condizioni di salute preoccupanti legate a una grave depressione, e lei –mesi di silenzio – è andata a trovarlo. Quello che ha visto l’ha sconvolta. E, con grande lucidità e dolcezza, ha deciso di condividerlo con il pubblico, tra commozione, recriminazioni e un dolore che non si può più nascondere., la figlia ditorna in tvè tornata in televisione, ma questa volta non per parlare di sé. Ospite del salotto caldo di La Volta Buona, ha raccontato un incontro tanto atteso quanto doloroso con il, Vittorio, da tempo ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.