Metropolitanmagazine.it - Evelina, chi è la figlia più piccola di Vittorio Sgarbi: “Un rapporto incostante il nostro”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

nasce a Torino nel 2000 da una relazione dicon Barbara Arì, poco conosciuta.cresce e vive tra la città natale, Milano e Biella, dove risiede attualmente. Nel capoluogo lombardo ha studiato moda e design all’Istituto Marangoni, ma ha presto lasciato gli studi a cui non si era appassionata.è stata la prima tra i figli dia essere riconosciuta. Classe 2000, è la terzadel critico d’arte – dopo Carlo, il primogenito, e Alba – ed è nata da un’altra relazione di una notte trae una donna di Torino che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita.Lunghi capelli rossi e una passione per quadri e monumenti, la giovane assomiglia molto a suo padre e i due hanno oggi un buon, anche se vivono lontani.aveva parlato per la prima volta diin un’intervista rilasciata a Novella 2000, in cui aveva svelato di non aver mai desiderato diventare padre, ma di avere comunque instaurato un legame con i suoi figli: “Sono solo un genitore biologico (.