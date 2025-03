Genovatoday.it - Evade dai domiciliari e tenta la fuga dalla polizia locale incitato dai passanti

Leggi su Genovatoday.it

Giovedì 20 marzo, in tarda serata, una pattuglia del nucleo centro storico dellaha arrestato un uomo, italiano, per evasione dai. Gli agenti erano impegnati in alcuni controlli tra piazza Metelino e vie limitrofe, luogo frequentemente segnalato dai residenti per.