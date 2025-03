Firenzetoday.it - Evade dagli arresti domiciliari: picchia la compagna e minaccia passanti con un coltello

Nelle prime ore del pomeriggio di martedì scorso le volanti di via Zara sono intervenute in Viale Giannotti traendo in arresto un 35enne peruviano all’interno della propria abitazione. A dare l’allarme al 112 NUE la sorella dell’uomo che segnalava il fratello in escandescenza e armato di