European Toy Libraries sbarca a Napoli | focus sul ruolo sociale ed educativo del gioco

Il 4, 5 e 6 aprile arriva per la prima volta al’Toy(ETL), il gruppo europeo delle ludoteche, che dal 1998 organizza ogni anno un raduno in una nazione europea diversa per diffondere e rafforzare il, culturale eddelle ludoteche. L’ETL è stato fondato nel 1996 durante la settima Conferenza internazionale sulle ludoteche tenutasi a Zurigo e collabora con l’International ToyAssociation (ITLA) per promuovere una cultura delcome fattore essenziale per il benessere di tutti, bambini ed adulti.Dopo tanti anni in giro per l’Europa, con l’unica tappa italiana nel 2001, che ha visto le ludoteche di tutto il continente riunirsi a Firenze, il gruppo fa tappa a.Il Comune di– Assessorato alle Politiche Sociali, con il progetto “Una città per giocare”, la cui gestione è stata affidata alla CooperativaProgetto Uomo, porterà in città il 26° meeting del gruppo europeo delle ludoteche, anche grazie alla collaborazione dell’associazione “Ali per giocare“(Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche).