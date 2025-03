Thesocialpost.it - Europa sotto attacco della Cancel culture

L’, gli europei come melting pot di popoli esonocostante ormai. Prima Musk, poi il vicepresidente Vance, pure il segretario alla difesa Hegseth, su tutti a coprirli il comandante in capo Trump. All’inizio a criticarci, a demolire il nostro stile di vita giudicato decadente, ci furono Putin e Kyril, il Patriarca Russo, oggi gli americani che ci danno dei parassiti, gente che vive bene alle spalle altrui.e strategia globaleC’è del vero in questo? Può darsi ma non è la verità il motivo del contendere ma il mezzo, come diceva McLuhan. È stata messa in campo una grande operazione di, fatta di ostracismi, boicottaggi, tra cui i dazi, per mettere alle corde gli europei.Ma cosa dà fastidio ai promotori di questa campagna? Che ovviamente non sono gli attori in campo, ma gli sceneggiatori ed i registi dietro le quinte.