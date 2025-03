Sport.quotidiano.net - Eurolega, ultima spiaggia. È scontro diretto col Barça. Serve una notte da Olimpia

Vincere. Adesso non ci sono più alternative per il futuro europeo dell’Milano. Oggi contro il Barcellona al Forum alle ore 20.30 diventa obbligatorio chiudere il match con un successo per rimanere in corsa per la qualificazione ai play-in di. L’è riuscita in qualche modo a navigare nel mare tempestoso di un calendario durissimo nell’ultimo mese. Come le si chiedeva, ha vinto almeno una delle due gare interne contro le fortissime Monaco e Fenerbahce, ed è tornata a casa con almeno un successo dalle tre trasferte contro le concorrenti dirette (Stella Rossa, Paris e Real). Due vittorie e tre ko per rimanere in vita e giocarsi tutte le chance nelle ultime tre partite. Ovvio che se avesse ottenuto qualcosa in più avrebbe fatto un enorme passo avanti, ma è anche vero che aver vinto 2 di queste 5 partite è un risultato più che onesto per come erano piazzate nel calendario.