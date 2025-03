Sport.quotidiano.net - Eurolega, Olimpia Milano-Barcellona: orario e dove vedere la sfida

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 27 marzo 2025 – Da una spagnola ad un'altra. Dopo il ko rimediato a Madrid, l'ospita al Forum il, in occasione della 32° giornata di. Sul parquet meneghino va in scena unache vale tantissimo. Nella gara giocata a inizio stagione in terra catalana, l’vinse con 13 punti di scarto. Ai biancorossi serve un'altra affermazione per conquistare l'accesso al play-in, onde evitare di condannarsi a dipendere dagli altri risultati per prolungare la stagione. Ambedue le squadre non arrivano al meglio al match: i blaugrana sono senza Jan Vesely e Chimezie Metu, mentre Ettore Messina deve rinunciare a Josh Nebo e Fabien Causeur. Sarà anche una partita emotiva per il ritorno adi Kevin Punter, oltre che per lo scontro tra Nikola Mirotic e Leandro Bolmaro e la loro ex squadra.