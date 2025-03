Sport.quotidiano.net - Eurobasket 2025: Italia inserita nel girone con Grecia, Spagna, Bosnia e Georgia

Milano, 27 marzo- L’della Nazionalena inizierà dall’isola di Cipro. A Limassol, gli Azzurri sfideranno nel gruppo C la(giovedì 28 agosto), la(sabato 30 agosto), laErzegovina (domenica 31 agosto), la(martedì 2 settembre) e Cipro (giovedì 4 settembre). Non si giocherà, invece, venerdì 29 agosto, lunedì 1° settembre e mercoledì 3 settembre. Gli orari di tutte le partite verranno stabiliti dalla Fiba nelle prossime settimane. In caso di qualificazione alla seconda fase (passano quattro squadre su sei), la selezione guidata da Gianmarco Pozzecco incroceranno ilD, quello di Katowice che prevede Francia, Slovenia, Polonia, Israele, Belgio e Islanda. E’ questo l’esito del sorteggio dei gironi della rassegna continentale che si svolgerà dal 27 agosto al 14 settembre tra Lettonia (Riga), Finlandia (Tampere), Cipro (Limassol) e Polonia (Katowice).