Euro digitale Dombrovskis | funzionalità offline tutelerà privacy

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 mar. (askanews) – I preparativi tecnici per la creazione di unvanno avanti e in questa fase la Commissionepea, nel suo lavoro assieme alla Bce, sta guardando “in parallelo allesia online che”, anche per assicurare riservatezza sulle transazioni per valori limitati, effettuate con “pagamenti di prossimità da persona a persona”. Lo ha spiegato il commissariopeo all’Economia, Valdis, intervenuto oggi allopean Summit dell’Institute of International Finance. Allo stesso evento a Bruxelles è intervenuto anche il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos. “In un mondo che diventa più frammentato, avere uno strumento come l’per i pagamenti è qualcosa che sarà molto utile”, ha detto. “So che sull’ci stanno teorie assurde – ha proseguito -.