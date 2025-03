Eugenio in Via Di Gioia presentano il video di "L'ultima canzone", riflessione sull'epoca attuale

Leggi su Ildenaro.it

È disponibile da oggi, giovedì 27 marzo, ilclip ufficiale del singolo ‘’ diretto da Mòndeis. Il brano è contenuto nel nuovo album degliin Via Di‘L’amore è tutto’ (Woodworm/Carosello Records).”è la presa di coscienza davanti al mondo. Di fronte a un’epoca che trasforma ogni evento in click, ogni notizia in clamore, ogni azione in spettacolo è facile sentirsi impotenti – fa sapere la band – E allora la musica e l’arte diventano un rifugio. Ma attenzione: non nella distrazione o nell’alienazione dal mondo, bensì nel gesto, nella concentrazione, nel momento. Se questa fosse davvero la nostra ultimacontinueremmo a suonare, perché per noi è più salvifico di qualsiasi altra cosa. Come per l’orchestra sul Titanic che trova la pace continuando a fare ciò che ama e che sa fare al meglio, perché in fondo è tutto qui”.