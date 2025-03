Romadailynews.it - Eu, On. I. Tovaglieri (lega): “La sicurezza è la vera preoccupazione dei cittadini, non il Riarmo”

Durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, durante la trasmissione Greenwich, l’Onorevole Isabella, europarlamentareha messo in evidenza una delle principali preoccupazioni deieuropei: la.“Oggi ciò che preoccupa davvero gli italiani non è la minaccia di una guerra lontana o la paura di trovarsi domani con un soldato russo alla porta di casa,- ha dichiarato- ma la consapevolezza di non poter uscire la sera senza timore di essere aggrediti. Chi vive in alcune zone, soprattutto periferiche, sa benissimo che la situazione è fuori controllo. Le politiche europee in tema di immigrazione-ha proseguito- stanno alimentando un problema che oggi è tangibile, e che nessuno sta affrontando con la necessaria serietà”.L’On.ha poi concluso “le risorse dovrebbero essere indirizzate per garantire ladeieuropei e per contrastare l’immigrazione irregolare, piuttosto che essere spese in un piano diche non risponde alle vere esigenze della popolazione”.