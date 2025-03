Esquilino e Acquario Romano | il nuovo percorso turistico alternativo a Roma

Leggi su Funweek.it

è un museo a cielo aperto che continua a sorprendere ini e i turisti che ogni giorno raggiungono la città eterna per una gita o una passeggiata tra le viuzze uniche. Dal patrimonio storico e culturale inestimabile, è stato introdotto unnel quartiere. L’iniziativa promossa dal Comune di, mira a offrire un’esperienza innovativa e coinvolgente per cittadini e turisti, ponendo al centro dell’itinerario l’, un gioiello architettonico e storico spesso poco conosciuto.: un itinerario tra storia e culturaIle offre aini e turisti la possibilità di allontanarsi dai tradizionali circuiti turistici. L’, sito in Piazza Manfredo Fanti, è il punto centrale di questo itinerario.