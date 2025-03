Lanazione.it - Esposizione Opes in Valdarno: quattro tappe per gli amanti della cinofilia

Un’iniziativa da non perdere per tutti gli appassionati diin, conappuntamenti riservati agli amici azampe. E’ l’, manifestazione nazionale organizzata dall’associazione Dei Principi di Sciara in collaborazione con le Pro Loco di San Giovanni e Figline e il patrocinio dei due Comuni. L’evento, valido per il campionato italiano, si svilupperà ine sarà aperto a tutte le razze, con o senza pedigree. Un’iniziativa che non si limita all’aspetto competitivo, ma che punta a promuovere la cultura cinofila, sensibilizzando il pubblico sul corretto rapporto uomo-animale e sull’importanza del rispetto per gli animali da compagnia. Si parte domenica prossima a San Giovanni in piazza Cavour.successive il 1 maggio alla Fattoria Casabianca di Bucine, il 25 maggio in piazza Marsilio Ficino a Figline e il 15 giugno gran finale di nuovo nella città di Masaccio.