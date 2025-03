Inter-news.it - Esposito-Inter, rinnovo. Europei o Mondiale per club? Priorità! – TS

ha rinnovato con l’. Ieri, il ragazzo del 2005 si è recato in sede per mettere nero su bianco il tutto. E in estate la doppia opzione traper. La decisione è comunque già nell’aria.BLINDATO – Francesco Pio, presente e soprattutto futuro dell’. Ieri il baby attaccante del 2005, capocannoniere della Serie B con 14 centri stagionali, si è recato in sede a Milano, insieme al padre e all’agente Mario Giuffredi, per firmare il suodi contratto fino al 2030. Quanto all’ingaggio, dovrebbe superare il milione di euro. In questo modo, l’ha deciso di blindare il promettente centravanti, finito anche nel mirino di Manchester United e Borussia Dortmund.finirà la stagione allo Spezia, che sta trascinando a suon di gol verso la promozione diretta in Serie A.