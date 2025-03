Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Dossena: «Inter-Udinese, la sosta può incidere. Calhanoglu ago della bilancia! Donnarumma top»

Andrea, ex calciatore ora allenatore, ha rilasciato un’vista-News. La prossima sfida con l’, le ambizioni in Champions League e il mercato sono stati i temi trattati., l’è attesa dal match casalingo contro l’nel prossimo turno di Serie A. Quali sono le sue sensazioni sull’incontro?L’è una squadra strutturata, con giocatori di gamba, e arriva da un momento positivo. Sicuramente l’non deve prendere questo impegno sotto gamba, come non ha praticamente mai fatto quest’anno. Quando ci sono le prime partite dopo il ritorno dalle Nazionali, ci sono sempre delle possibili sorprese, per cui il fatto di non aver mai lavorato per queste due settimane con tutta la squadra può condizionare il match. Ma anche l’, dal canto suo, avrà dei giocatori che rientreranno dalle proprie Nazionali.