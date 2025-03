Ilgiorno.it - Esce di casa con gli amici ma non torna più a casa. Un uomo trovato morto in una roggia nel Cremonese

Cremona, 27 marzo 2025 – È uscito diieri pomeriggio, mercoledì 26 marzo, con alcunima non è più rientrato a. Undi 64 anni, residente a Vescovato nel, è stato riquesta mattina in unadal figlio. Ci sono i contorni del giallo nella sorte di unricadavere e recuperato poi dai vigili del fuoco dopo che parenti e conoscenti si erano messi in moto per cercarlo nelle zone solitamente frequentate dal pensionato. Il cadavere è stato scorto poco dopo le 9 in unache scorre alle porte del paese ed è stato recuperato dai vigili del fuoco. Presentava alcune ferite al volto e almeno in un primo momento i carabinieri, titolari delle indagini, hanno compiuto accertamenti senza escludere alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio.