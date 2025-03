Ilgiorno.it - Esami del sangue più vicini, riapre il Punto prelievi

A più di un anno dalla chiusura,ila Burago. E, stavolta, sarà pubblico. Nasce tutto da un accordo fra Comune e Asst Brianza, le postazioni saranno operative dal 2 aprile. Si colma così una lacuna nell’offerta di prestazioni che ha provocato parecchie difficoltà nel paesino, soprattutto agli anziani, costretti a spostarsi per sottoporsi alle analisi. Fra qualche giorno non sarà più necessario. "Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio così importante e molto atteso dalla nostra comunità - dice il sindaco Luca Valaguzza - un risultato che racconta la nostra attenzione per la salute e il benessere della gente. Si potrà fare l’esame dela due passi da casa". "Con questa novità l’Azienda rafforza il proprio impegno per garantire accessibilità, inclusività e vicinanza a bisogni concreti del territorio - aggiunge Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale di Asst -.