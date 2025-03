Thesocialpost.it - Errori nelle lettere dell’Agenzia delle Entrate: occhio al dettaglio. Le date di invio e cosa fare se ne hai ricevuta una

Nei giorni scorsi, diversi contribuenti hanno ricevutoerrate da partea causa di un errore della società incaricata della stampa e dell’comunicazioni. L’Agenziaha segnalato che la società appaltatrice del servizio di stampa e imbustamento ha commesso alcuninella trasmissione degli atti, generando notifiche con informazioni errate. Si tratta di documenti recapitati in forma cartacea, che possono presentare anomalie di stampa o contenuti inesatti. L’Agenzia ha chiarito che gliriguardano alcuni atti inviati tra il 19 e il 21 marzo 2025. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come comportarsi se si riceve una di queste.Leggi anche: Guerra, chi verrebbe chiamato alle armi nel caso l’Italia entrasse in un conflittose si riceve una lettera errata?Se sei tra quelli che hanno ricevuto unaerrate da parte dall’Agenziache presenta evidenti, segui questi passaggi:– Non considerare la lettera: l’Agenzia ha invitato i contribuenti a ignorare le notifiche anomale e a cestinarle.