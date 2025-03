Lettera43.it - Erika Vikman, chi è la cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Finlandia

Con il suo album di debutto ha raggiunto la vetta delle classifiche, mentre diversi suoi brani sono stati certificati più volte disco di platino. L’artista 32ennerappresenterà laSong Contestdi Basilea, dove debutterà nella seconda semifinale di giovedì 15 maggio durante il secondo tempo. Porterà Ich Komme, con evidenti contaminazioni dal tedesco per via di un viaggio in Germania, che unendo sonorità disco con la musica elettronica racconta il potere femminile. «Concedere a una persona la possibilità di essere se stessa è il massimo esempio di libertà», ha raccontato a Yle. «La canzone rappresenta la gioia del piacere, l’estasi e lo stato di trance». L’Ebu ha imposto di modificare la performance sul palco, poiché presentava inizialmente troppi riferimenti espliciti alla sessualità.