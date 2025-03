Puntomagazine.it - Ercolano: “Presidio e modello di giustizia e legalità”, una targa dalla FAI per la tenenza carabinieri

, consegnatacommemorativaFAI Antiracket aiper l’impegno nella lotta al racket delle estorsioniQuesta mattina, presso ladeidi, si è svolta la cerimonia di consegna di unacommemorativa da parte della FAI Antiracket, in segno di riconoscenza per l’impegno dell’Arma nella lotta al racket delle estorsioni.All’evento hanno preso parte il presidente della FAI Antiracket nazionale Luigi Ferrucci e quello della sezione diPasquale Del Prete, il sindaco della città Ciro Buonajuto e il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante Interregionale“Ogaden”. Durante la cerimonia, è stata scoperta e installata unaall’interno della caserma, con la seguente motivazione:“Esempio virtuoso nella lotta al racket delle estorsionidiFedele custode della sicurezzaCon imperitura riconoscenzaL’Associazione FAI Antiracket”Il riconoscimento arriva in un territorio che negli ultimi anni ha visto un’importante svolta nella battaglia contro il pizzo, con numerosi commercianti e imprenditori che, grazie al supporto deie delle istituzioni, hanno scelto di denunciare le pressioni della criminalità organizzata.