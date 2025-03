Lortica.it - Erasmus e sostenibilità: studenti dell’IISS Sansepolcro in Europa per formazione e ambiente

Gli“Città di” hanno vinto diversi bandi, ottenendo l’opportunità di svolgere esperienze formative all’estero. Dal 7 maggio al 10 giugno, 23del Liceo Artistico e dell’Istituto Professionale saranno impegnati in attività di PCTO a Valencia e Malta, mentre due neodiplomati trascorreranno tre mesi a La Coruña per un inserimento lavorativo.Sei docenti partiranno a ottobre per un corso dia Porto, mentre una docente dell’Istituto Professionale svolgerà job shadowing a Bruxelles. Altripartiranno per Santiago, Siviglia, Porto e Dublino grazie a una collaborazione con il Liceo “Vittoria Colonna” di Arezzo.Un progetto+ KA122SCH, focalizzato sullaambientale, ha già portato ventiin Francia, Olanda, Germania e Spagna.