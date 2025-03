Tvzap.it - Enzo Paolo e il presunto outing, arriva la replica di Carmen Russo: “Parlo io”

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. Zeudi Di Palma lo scorso febbraio rivolgendosi a Mattia Fumagalli al Grande Fratello, avrebbe fatto una sorta disuTurchi. La concorrente è stata la prima a mettere in dubbio l’orientamento sessuale del coreografo, sposato da 40 anni con. E proprio quest’ultima ha rotto il silenzio dicendo la sua sulla rivelazione di Zeudi. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Delitto Pierina Paganelli, Manuela conferma tutto: la reazione di LouisLeggi anche: Autista morto nel Po: chi è e cosa si scopreCosa ha detto Zeudi suTurchiLo scorso febbraio, Zeudi avrebbe fatto una sorta disuTurchi. “Tu non sai tenerti i segreti. Anche i miei amici che sono come te hanno la lingua lunga.di maschi non etero. Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio! Prendi come esempio, che non si teneva un cecio in bocca, è venuto qui e.