Dayitalianews.com - Eni Versalis, Regione siciliana firma protocollo per riconversione, Schifani: “Ottenute maggiori garanzie per lavoratori e indotto”

Leggi su Dayitalianews.com

“Alla luce degli impegni presi da Eni per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, sia per i propri dipendenti sia per quelli delle aziende dell’, laha deciso che firmerà ilEni-per ladel Polo di Priolo-Ragusa”. Lo ha annunciato il presidente Renato, dopo le interlocuzioni avute con la società e con il ministero delle Imprese. “Ringrazio il ministro Adolfo Urso – ha aggiunto il governatore – per essersi fatto portatore delle nostre istanze per averegaranzia a tutela die imprese dell’Isola”.Al momento delladeld’intesa, infatti, il governo regionale, con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, si era riservato di approfondire il testo per verificare che gli impegni assunti dall’impresa fossero contenuti nel testo dell’accordo.