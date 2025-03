Agrigentonotizie.it - Eni Versalis, la Regione firma un protocollo per la riconversione

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Alla luce degli impegni presi da Eni per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, sia per i propri dipendenti sia per quelli delle aziende dell'indotto, lasiciliana ha deciso che firmerà ilEni-per ladel Polo di Priolo-Ragusa". Lo ha.