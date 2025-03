.com - Emma Muscat, il nuovo singolo è Tutto quello che ho

Si intitolache ho ildi, fuori da domani in digitaleSi intitolache ho ildi, l’artista maltese classe 1999 che, dal cuore del Mediterraneo, è diventata voce del pop internazionale, partecipando anche all’Eurovision Song Contest nel 2022. Il brano, che sarà disponibile da domani, venerdì 28 marzo, in digitale, apre uncapitolo nella vita musicale e personale dell’artista.Ieri, infatti,ha annunciato sui suoi profili social la dolcissima notizia della sua gravidanza, un momento molto importante che diventa anche protagonista delche uscirà a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali.che ho è una dichiarazione d’amore pura e profonda, in cuiracconta con autenticità l’arrivo di una nuova vita e il cambiamento straordinario che porta con sé, trasformando emozioni reali in musica, con il cuore aperto come mai fatto prima d’ora.