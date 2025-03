Velvetgossip.it - Emma Marrone e Stefano De Martino: segnali di un possibile riavvicinamento?

Una serata carica di emozioni ha avuto luogo a Napoli, doveDehanno riacceso le speranze dei fan. Secondo il settimanale Oggi, i due artisti avrebbero ripreso a frequentarsi, alimentando le voci su unritorno di fiamma. La serata si è svolta il 26 marzo 2025, dopo la registrazione dell’ultima puntata di “Stasera tutto è“, programma condotto da De.Una serata indimenticabile a NapoliDurante la serata, i due artisti hanno condiviso momenti di gioia e divertimento, circondati da amici e familiari. La musica ha fatto da sfondo a questa riunione, con Deche ha interpretato “Annarè” di Gigi D’Alessio, un brano che evoca il dolore per la fine di un amore. In un gesto che non è passato inosservato,ha dedicato a“Tu si ‘na cosa grande“, un atto che ha fatto sorgere interrogativi tra i presenti e i fan.