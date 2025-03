Napolitoday.it - Emma Marrone e Stefano De Martino, ritorno di fiamma? Tutti gli indizi

Leggi su Napolitoday.it

Il settimanale Oggi mette in copertina con una certezza:Dehanno ripreso a frequentarsi. Un semplice rapporto di amicizia o qualcosa di più? Ci sono degliche in effetti alimentano le speranze dei fan irriducibili della (da tanto tempo ormai) ex coppia.