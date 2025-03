.com - Emissione Lyman-? in galassia primordiale: la scoperta del James Webb che sfida l’astronomia

Grazie alla sensibilità infrarossa del telescopio spaziale(JWST), gli astronomi stanno esplorando l’universocon una precisione senza precedenti. Recentemente, un team internazionale ha individuato un’di idrogeno luminoso, nota come-?, proveniente dallaJADES-GS-z13-1, osservata appena 330 milioni di anni dopo il Big Bang. Unasorprendente che mette in discussione le teorie sulla formazione delle prime galassie e sull’evoluzione dell’universo.Il telescopiosvela i segreti della formazione dei giganti gassosi nel sistema HR 8799Conferma del Redshift e l’anomalia-?Le immagini catturate dalla Near-Infrared Camera (NIRCam) del JWST hanno inizialmente stimato un redshift di 12.9 per JADES-GS-z13-1, collocandola tra le galassie più antiche mai osservate.