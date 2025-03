Thesocialpost.it - Emile Soleil, perché i nonni e gli zii sono stati rilasciati: “È intervenuta una terza persona”

Leggi su Thesocialpost.it

Le autorità francesi hanno rilasciato ie gli zii di, il bambino di due anni e mezzo scomparso nel 2023 sulle Alpi francesi, dopo gli interrogatori ai quali eranosottoposti. L’annuncio è stato dato dai loro avvocati, ponendo fine – almeno per il momento – a un fermo che aveva scatenato numerose ipotesi sulla possibile responsabilità della famiglia nel decesso del piccolo.Leggi anche:morto a due anni, svolta nelle indagini: arree gli zii. “L’hanno ucciso e nascosto il cadavere”La decisione della procuraIl procuratore di Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, ha spiegato che il fermo dei familiari ha permesso di chiarire alcuni interrogativi, ma gli indizi raccolti nonsufficienti per procedere con un’indagine nei loro confronti. Tuttavia, la pista familiare non è stata del tutto esclusa.