Dayitalianews.com - Emanuele manca da casa dal 19 Marzo scorso: il disperato appello della famiglia per avere sue notizie. Ricerche in tutto il Lazio

L’e del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODVÈ scomparso il 192025 da Olevano Romano, in provincia di Roma,Mattei, 39 anni. Da quel giorno non si hanno piùdell’uomo, e cresce la preoccupazione tra i familiari e la comunità locale. Il caso è stato preso in carico dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che ha diramato unpubblico corredato di foto e descrizione dettagliata per facilitare le.Segni particolari e abbigliamentoè alto 1,85 m, pesa circa 90 kg, ha occhi marroni e capelli castani. Un elemento distintivo che potrebbe aiutare nel riconoscimento è la presenza di una cisti tra le sopracciglia. Il giornoscomparsa indossava una tuta nera con due bande bianche laterali, una felpa bianca con zip centrale e un gilet bicolore blu e avana.