Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia, “l’insensata richiesta dei gioielli” e il silenzio di sua moglie

Leggi su Dilei.it

diè al centro dell’attenzione mediatica in quest’ultimo periodo, tra ladella restituzione deidi Casache ha scatenato un litigio in famiglia col cugino Aimone diAosta e la relazione con l’imprenditrice messicana Adriana Abascal, nonostante sia ancor ufficialmente sposato con Clotilde Courau.di, la crisi col cugino Aimone, Duca d’Aosta per idiha recentemente dichiarato di non voler rinunciare aidi famiglia. Per questo motivo proseguirà la battaglia legale per la restituzione dei preziosi di Casa, ritenendo che gli appartengono di diritto perché “sonoprivati, acquisiti con i soldi personali dei membri di Casa, sequestrati dopo che mio nonno li ha solo depositati alla Banca d’Italia”.