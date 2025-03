Ilgiorno.it - Emanuela Maccarani licenziata, la rabbia del marito contro la Federazione: “Neanche una telefonata, non c’è stato rispetto”

Desio (Monza e Brianza) – “Il licenziamento si può anche accettare, quello che non va giù è il modo. Non c’èper”. Moreno Buccianti,dell’allenatrice che per 30 anni ha guidato la nazionale italiana di ginnastica ritmica, commenta così la decisione delladi chiudere il rapporto con l’ormai ex dt dell’Accademia di Desio, casa delle Farfalle. Lo sfogo “ha portato la squadra azzurra a successi incredibili - continua Buccianti -, meritava un altro trattamento. Poteva essere convocata negli uffici di Roma, un informale per chiudere l’esperienza. Invece tutto ècomunicato con una lettera, senza neppure una. Un presidente è libero di scegliere e di prendere decisioni, nel mondo dello sport ci sta, però e lo ripeto c’è modo e modo”.