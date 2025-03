Inter-news.it - Elmas tifa Napoli: «Può farcela, l’Inter ha la Champions League»

L’ex, oggi al Torino, simpatizza per ilin merito alla lotta scudetto con. Il centrocampista macedone non esclude però l’Atalanta.PAROLE DA EX – Eljif, intervistato da Sky Sport, ha detto qualche battuta anche in merito alla lotta scudetto, che oggi vede Inter edistanti in classifica di appena tre punti. Il macedone, oggi al Torino, ovviamente simpatizza per la sua ex squadra. Le sue parole: «Secondo me ilce la può ancora fare,ha anche la. Ma occhio anche all’Atalanta, perché ci sono partite difficili in Serie A e diventa molto difficile dire chi vince e chi perde. Cuore napoletano? Ci sta, ma auguro il meglio anche alle altre squadre». Ogni giornata di campionato sarà importante ai fini della volata finale., in questo turno, se la vedrà contro l’Udinese di Kosta Runjaic, che domani parlerà in conferenza stampa (l’orario).