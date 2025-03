Calciomercato.it - Elkann ‘cancella’ la Juventus: cosa è successo davvero

Leggi su Calciomercato.it

Il numero uno di Exor non menziona la Juve nella lettera annuale agli azionisti: la verità sul club bianconero Momento complicato per la, che nei giorni scorsi ha deciso per l’esonero di Thiago Motta dopo i deludenti risultati della squadra bianconera anche in campionato. John(LaPresse) – Calciomercato.itAl posto del tecnico italo-brasiliano, che paga una stagione fin qui disastrosa con le eliminazioni concenti anche dalle coppe, la scelta è ricaduta sul traghettatore Igor Tudor che ha firmato un contratto fino a luglio con possibile riconferma. Permanenza legata alla qualificazione in Champions League, ma anche alle intenzioni della Juve che per la prossima stagione sogna il ritorno in panchina di Antonio Conte. Per il momento per il presente è Tudor, con l’ex centrocampista bianconero chiamato a risollevare le sorti della squadra e a conquistare l’accesso tra le prime quattro, obiettivo minimo della ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate.