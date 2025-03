Dilei.it - Elisa Di Francisca, ai suoi figli insegna l’importanza della sofferenza: “Torniamo alle punizioni”

Leggi su Dilei.it

La scorsa estate è stata decisamente particolare perDi, dal punto di vista professionale. L’ex schermitrice, apprezzatissima campionessa, ha infatti commentato in maniera brusca la reazione di Benedetta Pilato al suo quarto postoOlimpiadi. Un decimo l’ha privatamedaglia di bronzo ma nulla ha spezzato il suo sorriso. Quello di una ragazza conscia d’essere nel ristretto verticesua disciplina sportiva.Quel sorriso non è però andato giù alla Di, che per le sue parole ha subito un processo mediatico. A La Volta Buona è tornata a discuterevicenda, senza però cambiare versione, anzi.Die Benedetta PilatoCome detto, i social si sono scagliati in maniera dura e netta controDi. Dinanzi a quel sorriso, microfono alla mano, ha deciso di imporre la propria narrativa.