Trentotoday.it - Elezioni comunali 2025, arriva Rizzo: "Mandiamo a casa il partito unico del malaffare"

Leggi su Trentotoday.it

Tappa trentina questo fine settimana per il leader di Democrazia Sovrana e Popolare Marco, già candidato alle Provinciali del 2023, che sabato 29 marzo sarà in città per sostenere la candidata a sindaco Simonetta Gabrielli e presentarne ufficialmente la lista. L’appuntamento sarà nella sala.