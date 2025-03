Ilfattoquotidiano.it - Egitto, affonda un sommergibile turistico: almeno 6 morti e 9 feriti: “A bordo 45 persone, tutti russi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unto al largo della costa della città egiziana di Hurghada, nel Mar Rosso. Secondo quanto riportano fonti locali, nell’incidente – avvenuto nelle prime ore di oggi (giovedì 27 marzo) – sono morte seimentre nove sono rimaste ferite. Il batiscafo – con acirca 45– stava effettuando un’escursione subacquea per ispezionare la barriera corallina.I passeggeri eranocittadini, secondo quanto riferisce Ria Novosti citando il console generale russo a Hurghada, Viktor Voropayev. Fra loro anche dei minorenni. Voropayev, a differenza di quanto riportato dai media egiziani, ha parlato di “quattro vittime“. Quanto alla maggioranza dei presenti sul natante “sono state salvate e portate nei loro hotel o negli ospedali a Hurghada. Le loro condizioni di salute non sono allarmanti“.